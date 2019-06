Eric Jover afirma que dependrà directament del cap de Govern i lamenta les crítiques a l’estructura de l’executiu abans dels 100 dies de gràcia

L’executiu ha decidit finalment crear la secretaria d’Estat d’Igualtat, que anirà de la mà de Participació Ciutadana. Així ho va confirmar el ministre portaveu, Eric Jover, després del consell de ministres que es va celebrar ahir. Serà Marc Pons qui l’ocupi, tot i que Jover no en va voler avançar el nom. Sí que va assegurar que dependrà directament del cap de Govern, igual que Afers Europeus, ja que per la seva importància es buscarà que sigui el màxim de transversal possible. “Quan vam presentar l’estructura del Govern ja vam dir que hi hauria dues secretaries d’Estat que penjarien del

#1 Es un escandol

(13/06/19 08:34)