Dos morts en un accident d'avioneta a la Cerdanya francesa

Les víctimes són el pilot, de 55 anys i resident a Andorra, i un home francès que viatjava com a passatger

Actualitzada 13/06/2019 a les 22:07

Redacció Andorra la Vella

Dos ocupants d'una avioneta han mort aquesta tarda a la Cerdanya francesa en patir un accident entre Sallagosa i Estavar. Segons apunten les primeres informacions, diversos testimonis han assegurat que la nau ha perdut l'estabilitat i ha començat a descendir de manera sobtada fins a xocar contra un turó i incendiar-se. Els bombers francesos han enviat una trentena de dotacions al lloc dels fets però no han pogut fer res per salvar els ocupants, ja que l'avioneta ha quedat calcinada.

El pilot era un home de 55 anys i resident a Andorra, mentre que el passatger que l'acompanyava era francès. Encara es desconeixen les causes del sinistre.