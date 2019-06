El projecte vol "estudiar el potencial d'aquestes tecnologies per veure com poden ajudar en les operatives del dia a dia dels diferents sectors"

Actua impulsa un laboratori de drons Guillem Santacreu, Marc Pons i Òscar Santos han presentat el nou projecte Carles Fàbregas

Actualitzada 13/06/2019 a les 13:54

Redacció Andorra la Vella

La creació d'un laboratori per fomentar l'ús dels drons s'ha presentat a Caldea aquest dijous al matí amb l'objectiu d' incentivar "la recerca, innovació i promoure l'incorporació de les noves tecnologies a l'administració pública i diferents sectors", segons ha assegurat el director d'Actua Innovació, Marc Pons. El projecte conjunt d'Actua, el departament de transport del Govern, el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya , l'OBSA i Bombers vol "estudiar el potencial dels drons per veure com aquesta tecnologia pot ajudar en les operatives del dia a dia dels diferents sectors".

De fet, Actua i Bombers ja estan treballant en l'implantació dels drons, i el cap del Grup de Rescat de Muntanya de Bombers, Òscar Santos, ha explicat que l'ús d'aquestes tecnologies és principalment per la "recerca de persones perdudes, pels incendis de vivenda, foc forestal i tot el que siguin rescats on pugui ser necessari una imatge aèria, tèrmica o termogràfica". A més el reglament de drons publicat fa tres anys, és "molt innovador i té una normativa molt oberta des del punt de vista europeu" tal i com ha dit el responsable d’Aviació Civil d’Andorra, Guillem Santacreu.