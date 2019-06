Silvestre denuncia a l'ONU "la vulneració dels seus drets professionals"

El defensor de l'advocat, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit al relator internacional per fer palesa la situació del lletrat

L'advocat Josep Anton Silvestre ha denunciat a les Nacions Unides la situació professional que, segons ell, viu des del cas BPA. El defensor del lletrat andorrà, Gonzalo Boye, ha explicat aquesta tarda durant una roda de premsa que han presentat un escrit al relator especial de l'ONU, qui s'encarrega de vetllar per la independència de jutges, advocats i fiscals, per a que faci una valoració sobre el tracte rebut, ja que consideren que Silvestre ha patit una "campanya de desprestigi". En aquest sentit, destaquen que s'han vulnerat principis com la llibertat d'expressió i "la independència de l'exercici professional", a part d'haver rebut amenaces i no poder actuar com desitjava. Gonzalo Boye ha afirmat que la meitat dels advocats implicats en el cas BPA han estat imputats o processats, un fet que "dona molt a pensar" i que Silvestre ha viscut "situacions gravíssimes dins el mateix tribunal". L'advocat andorrà ha destacat que es sent "perseguit i decebut amb el Col·legi d'advocats" i ha declarat que "és molt dur allò que està vivint". Tanmateix, Boye ha assegurat que l'informe que faci el relator de les Nacions Unides té "molta importància i conseqüències directes" i que en cas que fos favorable a Silvestre el Govern hauria de "rectificar". A més, ha comentat que acudiran a altres instàncies internacionals i que tenen més accions preparades.

