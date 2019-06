Rècord de participació en la cinquena Olimpíada de robòtica

Una vuitantena d’infants d’Andorra i de la Seu d’Urgell competiran amb el seu robot fet a classe

Una vuitantena d’infants participaran en la cinquena edició de la World Robotic Olympiad (WRO), que organitzarà Andorra Telecom el 20 de juny a Aixovall i que significa la inscripció més multitudinària de totes les que s’han fet fins ara. Enguany hi participaran 27 equips, 17 d’andorrans, i per primera vegada 10 més pujaran des de la Seu d’Urgell. Com sempre, el guanyador tindrà l’oportunitat de participar en l’edició d’Espanya i si fos el cas, a la internacional que se celebrarà a Hongria a final d’any.

La temàtica escollida és la mobilitat sostenible i per això tots els equips hauran de construir