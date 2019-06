Govern crearà una secretaria d'Estat de participació ciutadana i igualtat

El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que el titular serà el mateix que el de Participació Ciutadana i serà una secretària que dependrà del cap de Govern

Actualitzada 12/06/2019 a les 20:21

Redacció Andorra la Vella

El ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior a la sessió del consell de ministres, ha explicat que Govern crearà una secretaria d'Estat d'Igualtat, la qual el seu titular serà el mateix que el de Participació Ciutadana, i que aquesta penjarà del cap de Govern.

A més, durant la sessió s'han definit els caps de departaments d'alguns ministeris com Joan Carles Villaverde a Afers Socials, Sergi Nadal a Turisme, Albert Verdú a Sistemes d'Informació i Josep Maria Casal com a director del d'Agricultura. Jover també ha explicat que s'han aprovat la contractació de màxima urgència dels treballs per condicionar els espais del col·legi Sagrada Família que van quedat afectats per una fuita d'aigua al mes de maig que va provocar desperfectes en onze aules i un passadís. Les tasques de reparació tindran una durada d'entre sis i vuit setmanes, amb l'objectiu que estiguin acabades per l'inici del curs vinent.

El proper 18 de juny, el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, es reuniran per primera vegada amb el copríncep francès, Emmanuel Macron, al Palau de l'Elisi.