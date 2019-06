En minoria, però gaudint

Tot i el mal temps d’ahir a la nit el públic que va desplaçar-se a l’Estadi Nacional va passar-s’ho bé amb la constel·lació d’estrelles que França va dur al Principat. Els gals no tan sols van ser superiors sobre la gespa, sinó que també es van deixar sentir més a la graderia.

El d’ahir contra França era possiblement el partit més important que el combinat nacional hagi jugat mai al país, però el clima va decidir aigualir, mai millor dit, la festa. L’arribada de la selecció del país veí va quedar força deslluïda per la pluja, i més si es compara amb la del dia de Portugal, per exemple, on molts més aficionats van veure l’arribada de la selecció a les rodalies de l’Estadi Nacional.

Ja durant l’escalfament, els jugadors del combinat gal van ser els més aclamats, tot i que ni de bon tros van faltar els ànims i els aplaudiments per