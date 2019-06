Actualitzada 12/06/2019 a les 06:45

El servei de Política Lingüística organitza una festa demà per agrair la implicació en la difusió i l’aprenentatge del català a les parelles lingüístiques que hi participen. Enguany s’han batut xifres rècord, ja que s’han fet 45 parelles de nova creació i també hi han participat 21 més d’edicions anteriors. Al país hi ha unes 135 persones que promouen activament el català.