En els últims tres anys s’hi han interessat diferents companyies, que han acabat desistint

No disposar d'un sistema d'aproximació instrumental a l'aeroport d'Andorra- la Seu d'Urgell ha fet que fins a 20 companyies aèries desisteixin d'operar en aquestes instal·lacions en els últims tres anys. Ho van assegurar ahir fonts pròximes a l'equipament, que van lamentar el nou retard que va anunciar el ministre de Foment espanyol, José Luís Ábalos, en apuntar que per problemes “tècnics de seguretat” l'estudi per implementar el GPS a l'aeroport de la Seu es demorava deu mesos més. En principi l’autorització s’esperava per aquesta primavera i la darrera data que s’havia donat (abans de la visita d’Ábalos) era la de