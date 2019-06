Un dia de fe i tradició

La diada de dilluns de Pentecosta va apropar fins a l’església de Sant Romà de Vila una cinquantena de persones que van voler gaudir de la festa conjunta i que no es van deixar intimidar per la petita tempesta que els va caure a sobre.

Una cinquantena de persones van assistir ahir als actes que el comú organitzava per celebrar la Diada de Sant Romà de Vila, coincidint amb el dilluns de Pentecosta. Comandant les autoritats hi havia la cònsol menor, Esther París, que gairebé no es perd cap de les quatre celebracions que es fan a la parròquia, i es mostrava molt satisfeta tant per la bona afluència com, sobretot, pel relleu generacional que es pot produir en el futur, vista la gran quantitat d’infants que hi havia. “Aquestes diades són molt especials pels encampadans i per aquells que senten la fe i la