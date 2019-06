La policia deté un jove després d'un accident per conduir sota els efectes de l'alcohol

La policia va detenir la matinada d’ahir un jove per conduir sota els efectes de l’alcohol a l’avinguda de Salou d’Andorra la Vella. Després de tenir un accident amb el cotxe, la policia va practicar la prova d’alcoholèmia al conductor, un jove resident de 19 anys, i va donar com a resultat 1,97 grams per litre de sang, la qual cosa va provocar que el detinguessin. Com a conseqüència de l’accident, el passatger del vehicle, un jove resident de 19 anys, va resultar ferit i va ser traslladat a l’hospital, però va ser donat d’alta al poc temps amb algunes