Les estacions de Pal-Arinsal i Ordino Arcalís tindran un forfet conjunt de temporada que s'anomenarà "Valls del Nord" i que es comercialitzarà a partir de l'1 de juliol

La marca Vallnord es manté tres anys més David Baró i Josep Àngle Mortés durant la roda de premsa celebrada aquesta tarda a les oficines de Vallnord Alexandra Muratet

Actualitzada 11/06/2019 a les 17:59

Redacció La Massana

La marca Vallnord es mantindrà tres anys més. Així ho han fet saber aquesta tarda el cònsol major de la Massana i president d'EMAP, David Baró, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, durant una roda de premsa que s'ha dut a terme a les oficines de Vallnord. Tot i que Ordino Arcalís formarà part de Grandvalira, els responsables han decidit participar dins la societat i la marca Vallnord fins el maig del 2022, un període que Baró ha qualificat de "confortable". Segons Mortés, aquest temps servirà per estudiar la millor fórmula per "tirar endavant el projecte", tot i que cada part farà la utilització de la marca "com cregui convenient". Paral·lelament, al final del procés es valorarà si hi ha acord entre ambdues parts i si una d'elles decideix quedar-se amb la marca. Tant Baró com Mortés han volgut transmetre "un missatge de prudència i tranquil·litat" tant pels usuaris com pels mercats internacionals i el sector de la neu.

Per ara, Vallnord Pal-Arinsal i l'estació d'Ordino Arcalís faran un forfet conjunt de temporada que rebrà el nom de "Valls del Nord" i que entrarà en funcionament el pròxim 1 de juliol. Baró ha destacat que uns 5.000 clients del país són "fidels" d'aquest forfet de temporada i que la importància de la venda a turistes ha estat un dels motius pels qual han decidit mantenir el producte durant aquest tres anys.