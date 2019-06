El conseller encampadà destaca que tots els membres de Govern treballen conjuntament més enllà de les sigles i que la diversitat fa que es prenguin decisions amb consens

Carles Enseñat tindrà la missió de substituir Ladislau Baró al capdavant del Grup Parlamentari Demòcrata, quelcom que descriu com “un repte”, tot i que afirma que no pretén ser com ell. “Cadascú té la seva forma de fer”, assegura. Així, torna al Consell, amb més responsabilitat, malgrat que a l’anterior entrevista al Diari d’Andorra va afirmar que no es presentaria a la llista nacional.



Què li va fer canviar d’idea?

Va ser el lideratge de Xavier Espot el que em va fer canviar d’opinió. Va ser una demanda personal d’ell i per lleialtat vaig accedir. No pots demanar als altres que vagin