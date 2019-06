Detingut un conductor de 19 anys en donar 1,97 g/l després d'un accident

Els fets han passat a l'avinguda de Salou d'Andorra la Vella i el passatger del turisme, un home de 18 anys, ha resultat ferit

Detingut un turista per destrossar un cotxe de la policia El detingut, un resident de 19 anys, va donar positiu amb 1,97 g/l al control d'alcoholèmia Arxiu

Actualitzada 10/06/2019 a les 13:14

Redacció Andorra la Vella

Un jove conductor resident de 19 anys ha estat detingut aquest dilluns a la matinada al donar 1,97g grams d'alcohol per litre de sang després d'un accident de circulació. Tal i com informa la policia, els fets han tingut lloc passades les tres de la matinada a la rotonda de Prat Salit, a l'avinguda de Salou d'Andorra la Vella, quan el turisme que conduïa el detingut, un BMW X1, ha patit un accident i ha resultat ferit el passatger, un home resident de 18 anys.

A més, la matinada de diumenge, un home resident de 26 anys va donar positiu a un control rutinari amb una taxa d'alcoholèmia d'1,61 g/l i també va donar positiu a la prova de control de tòxics, i divendres passat, a Sant Julià de Lòria, tres homes residents de 22, 23 i 27 anys van ser detinguts per possessió de 213’7 grams de marihuana.