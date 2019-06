La companyia no entén com, amb una oferta guanyadora tan baixa, es podrà cobrir el servei

Andbus és la primera companyia que assegura que presentarà un recurs contra l’adjudicació de les línies d’autobús L1 i Bus Exprés que l’executiu va atorgar a Autocars Nadal. La Cooperativa Interurbana, oficialment no ha pres la decisió, i encara està decidint si se suma no, mentre que la Hispanoandorrana, que no fet declaracions oficials des que es va conèixer l’adjudicació, declinaria presentar-la en haver quedat molt lluny amb la seva oferta. Albert Vinseiro, CEO d’Andbus, confirma que els seus serveis jurídics ja estan redactant el plet i no descarta que es pugui ampliar a l’adjudicació integrada. Els motius que argumenta