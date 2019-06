Xavier Espot ha ofert a l’actual conseller general i seleccionador sub-21, Justo Ruiz, ser el nou secretari d’estat d’Esports, un càrrec que en l’anterior legislatura ocupava Jordi Beal. Ruiz encara no ha donat la resposta definitiva i ha demanat uns dies per pensar-s’ho, però ara mateix és el gran favorit per ocupar el càrrec. Cal recordar que de moment el ministeri no està ocupat oficialment, ja que l’escollida, Sílvia Riva, per raons professionals encara no ha pogut jurar o prometre el càrrec, motiu pel qual la cartera la té en funcions Xavier Espot.

Ruiz va ser conseller general en el darrer