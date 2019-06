Els socialdemòcrates surten reforçats de les eleccions i es veuen preparats per fer sols el control al Govern, ser proactius i treure les incoherències dels socis que formen el tripartit

Quan van decidir presentar-se a la investidura, no sabien que Liberals pactaria amb DA, per això ara el PS es planteja com posar-los les coses difícils, a ells i als Demòcrates. No es penedeix d’haver creat d’Acord però sí que lamenta la gestió que en va fer el partit blau.



Com utilitzaran els set consellers en aquesta legislatura?

Som el principal grup de l’oposició i som conscients que tenim més responsabilitat davant del conjunt ciutadania, per això sabem que haurem d’afrontar el gruix de la tasca de control i de seguiment al Govern però també tenim propostes molt potents, que van ser