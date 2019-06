L’ambaixador del Regne Unit, que deixarà el càrrec a l’agost després de sis anys, considera que la situació dels residents britànics a Andorra no canviarà amb el Brexit

Després de sis anys en el càrrec, Simon Manley deixarà de ser ambaixador del Regne Unit a Andorra. Manley va aprofitar la seva darrera presència oficial al país per saludar el nou Govern, visitar el col·legi britànic i repassar l’actualitat de les relacions entre el Principat i el seu país.



Quants residents britànics hi ha a Andorra actualment?

Hi ha prop de 800, concretament 733, la qual cosa representa un 3% de la població d’Andorra. És una part de la població molt important.



Quin és el perfil del resident britànic al Principat?

Hi ha molts empresaris que estan vinculats al sector turístic i altres