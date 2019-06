Estudiants denuncien que l’examen presentava exercicis per als quals no els havien preparat

Alumnes que estan fent les proves del POB PRO (les proves oficials de batxillerat dels alumnes que venen d’FP) han mostrat el seu malestar per l’examen de matemàtiques que han realitzat perquè contenia uns exercicis per als quals no els havien preparat durant el curs. “Ho hem comentat amb molts companys i tots hem tingut problemes. No és que no hàgim tocat allò que ens preguntaven, sinó que de la manera com ho hem estudiat necessitàvem més informació de la que ens van donar. Espero que qui el fes no volgués anar a fer mal”, resumeix Pol Rodrigo. Per exemplificar-ho,