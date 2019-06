El Superior absol el SAAS per la mort d'un usuari d'El Cedre l'any 2017

La dona de la víctima demanava 80.000 euros per la manca de supervisió del centre

La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia considera que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), com a propietari de la residència El Cedre, no té cap responsabilitat en la mort el 2017 d’un intern que va perdre la vida després de caure per les escales del centre. Els magistrats ratifiquen la sentència de la Batllia, que ja va considerar que el SAAS no havia de pagar 80.000 euros en concepte d’indemnització com va demanar la dona de la víctima, que va ser qui va presentar recurs a la decisió presa per la justícia en primera instància. En el recurs,