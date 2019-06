Dos centres educatius s'incorporen al programa 'Escola Verda'

La novena edició del Fòrum, que s'ha celebrat aquest matí al Lycée Comte de Foix, ha servit per donar a conèixer un total de 21 projectes sobre matèria sostenible

Dos centres educatius s'incorporen al Fòrum Escola Verda Alumnes de centres francesos fent la presentació del projecte mediambiental Alexandra Muratet

Actualitzada 07/06/2019 a les 13:24

Redacció Andorra la Vella

El Lycée Comte de Foix i l'escola francesa del Pas de la Casa s'han incorporat al 9è Fòrum Escola Verda. La jornada, que s'ha celebrat aquest matí al Lycée, ha començat amb un esmorzar a l'aire lliure on tots els alumnes ha gaudit d'una estona d'esbarjo i posteriorment han presentat un total de 21 projectes dins el gimnàs del centre francès, on s'han mostrat diverses accions ecològiques que han realitzat durant el curs. La ministra de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que la iniciativa "ja compta amb el 80% dels centres educatius del país" i que es va avançant en l'objectiu de fer partícips a tots els alumnes. L'objectiu del programa "Escola Verda" és l'intercanvi d'idees, iniciatives i accions sostenibles als centres escolars per tal que els ciutadans s'impliquin en la conservació i la millora del medi ambient.