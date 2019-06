El concurs d'iniciatives ambientals augmenta els premis econòmics

La catorzena edició del concurs d’iniciatives ambientals augmentarà la seva dotació econòmica i oferirà premis temàtics per intentar incrementar el nombre de participants respecte a l’any passat, quan la majoria de projectes van venir directament de les escoles i en general no va tenir una participació tan elevada com la desitjada, va afirmar el conseller de Medi Ambient d’Escaldes-Engordany, Didier Aleix, en la presentació que es va fer ahir juntament amb la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer. Enguany el primer premi passarà dels 5.000 als 7.000 euros i s’ha incorporat un premi temàtic que està encarat a