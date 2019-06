Desestimada la causa dels Cachafeiro contra Pyrénées i els Mallol pel Punt de Trobada

El Tribunal de Corts confirma la decisió de la Batllia d'arxivar la querella presentada per la família gestora del centre comercial on s'acusava la propietat i el nou inquilí d'haver fet un contracte fals

El Superior atura la petició per desnonar el Punt de Trobada El Punt de Trobada ha generat un litigi entre la propietat i els gestors

Actualitzada 06/06/2019 a les 16:56

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha desestimat el recurs d'apel·lació de la família Cachafeiro contra l'arxiu de la querella que havien presentat contra els propietaris del terreny del Punt de Trobada, la família Mallol, i contra la societat que passarà a ocupar l'edifici per fer un nou centre comercial, Pyrénées en interpretar que havien fet un contracte fals i els imposa el pagament de les despeses processals del recurs i de l'advocat de les altres parts. Els magistrats confirmen la decisió de la batlle del 24 de setembre de 2018 que considerava que els fets no eren de caràcter penal tal com figurava a la querella pels delictes de temptativa d'estafa i d'estafa qualificada de frau processal tal com apuntaven els querellants.

Els Cachafeiro van obrir la via judicial en estimar que el contracte signat entre la propietat i Pyrénées era fals perquè el preu acordat de 2,5 milions feia inviable el negoci, ja que ells paguen 254.000 euros i un estudi adjuntat a la querella fixava el preu òptim en 1,3 milions.

El litigi iniciat per la família Cachafeiro manté aturat el procés de desnonament del Punt de Trobada que la família Mallol havia demanat a la Batllia en negar-se els gestors actuals a abandonar l'edifici.