Canillo crea una web perquè la gent pugui denunciar els apartaments turístics anònimament i els inspectors investigaran si estan registrats

El comú de Canillo ha creat una polèmica pàgina web per facilitar la denúncia anònima als veïns que sàpiguen que hi ha un apartament turístic i tinguin indicis per pensar que és il·legal. La iniciativa d’entrada ja ha creat diferents reaccions. Els agents immobiliaris s’hi mostren contraris perquè rebutgen un sistema de “delació entre veïns”, segons va explicar el president de les agències, Jordi Galobardas. I l’agrupació d’allotjaments turístics ho veu com una “gran iniciativa que s’hauria d’estendre a tots els comuns”, tal com va indicar la presidenta, Valerie Lackner. La pàgina possibilita identificar l’apartament gràcies al fet que hi

#2 Ricard Farrero

(06/06/19 07:33)



#1 Dand

(06/06/19 07:01)