Actualitzada 06/06/2019 a les 06:51

Andorra va participar el cap de setmana passat en el festival Sea Otter, que es va celebrar per tercera vegada consecutiva a Girona. L’objectiu era posicionar Andorra com a destí cicloturista amb l’oferta del país en aquest àmbit i els esdeveniments esportius que hi tenen lloc durant l’estiu.