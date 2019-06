Absolt d'un delicte de violació l'autor de l'apunyalament d'Encamp

La suposada víctima no va comparèixer al judici i la fiscal va retirar l’acusació per manca de proves

Un dels dos condemnats per l’apunyalament que va tenir lloc a Encamp el 16 de juny del 2017 serà absolt d’un delicte de violació pel qual se’l va jutjar ahir al Tribunal de Corts després que el ministeri fiscal retirés la seva acusació. La fiscal, que també va tenir en compte tots els testimonis de la causa, va considerar que les proves reflectides en autes eren inconsistents i que la declaració del processat havia estat idèntica durant tot el procés. A més, el fet que la suposada víctima no hi comparegués va portar el ministeri fiscal a no mantenir l’acusació