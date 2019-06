La família Santuré té preparat un projecte per a un edifici singular que podria tenir entre 15 i 20 plantes i que estarà situat a la part alta de Vivand

La part superior de Vivand canviarà amb l’arribada d’un edifici singular amb una torre que tindrà entre quinze i vint plantes d’altura. La família Santuré es troba darrere de la iniciativa, que significarà situar per primer cop un edifici d’una altura impactant a tocar del carrer central de l’eix comercial. El projecte no està tancat definitivament tot i que hi ha un esbós sobre la base del projecte guanyador en un concurs d’idees que es va fer amb diversos arquitectes, segons fonts properes al cas. La idea principal passa per una zona comercial inferior i apartaments o pisos de luxe

