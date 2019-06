Normalitat al servei de Tràmits després de l'avaria de dilluns

El servei de Tràmits del Govern, que es va veure afectat dilluns per una avaria en una placa d’un servidor, es va restablir finalment ahir al matí. La incidència informàtica no va permetre fer cap gestió ni de l’administració central ni dels comuns tant per als usuaris en línia com per als usuaris presencials durant tota la jornada de dilluns passat, però els sistemes es van reiniciar a la nit i ahir al matí ja va ser possible fer ús del servei.

Cal recordar que el mes de gener el servei de Tràmits va patir una incidència similar que va provocar