Multats per la senyera

Alguns conductors de la Catalunya Nord sovint posen una bandera catalana a la matrícula del seu vehicle a l’espai on va l’escut de la regió d’Occitània, Pirineus, Mediterrani, que és al que pertanyen administrativament els territoris de l’Alta Cerdanya, el Rosselló, el Vallespir, el Conflent i el Capcir. Una pràctica que a França està tolerada per la policia i la gendarmeria perquè no afecta el número de registre del vehicle. Però el que no comporta cap problema a les autoritats del veí del nord sembla ser que fereix la sensibilitat de la guàrdia civil espanyola destinada a la duana de

#9 eder

(05/06/19 09:22)



#8 Ramon

(05/06/19 08:28)



#7 Ramon

(05/06/19 08:23)



#6 carmen sanchez

(05/06/19 08:12)



#5 Tontorron

(05/06/19 07:59)



#4 Damià

(05/06/19 07:55)



#3 Vallsdelnord

(05/06/19 07:45)



#2 The Observer

(05/06/19 07:41)



#1 Caproig

(05/06/19 06:45)