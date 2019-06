La prova pilot a la rotonda d'Anyòs es mantindrà fins a finals de juny

El dispositiu que s'ha dut a terme aquest matí entre les 7 i les 9 del matí ha permès que els conductors guanyessin deu minuts per viatge

Actualitzada 05/06/2019 a les 13:48

Redacció Andorra la Vella

La prova pilot que s'ha realitzat aquest matí a la rotonda d'Anyòs per agilitzar el trànsit a primera hora del matí es mantindrà fins a finals de juny, segons ha explicat el director de Mobilitat, Jaume Bonell. El dispositiu, que s'ha fet entre les 7 i les 9 del matí, ha permès reduir l'afectació al trànsit i els conductors han guanyat deu minuts per viatge. Segons Bonell, entre els mesos d'estiu es decidirà si la mesura s'implementa de manera definitiva, ja que també s'ha de veure com funcionarà en dies de pluja.