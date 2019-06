La policia controla més de 500 motoristes i en sanciona 88

Del total de conductors multats 39 ho van ser per imprudència o infracció

La campanya de seguretat en el trànsit que va portar a terme la policia entre el 13 i el 31 de maig, adreçada a les motocicletes, es va saldar amb 508 conductors controlats, 88 dels quals van ser sancionats per infringir un total de 106 articles del Codi de Circulació. Del total de conductors multats, 67 ho van ser per deficiències tècniques i administratives i 39 per imprudències i infraccions en la circulació. La més comuna va ser no respectar la senyalització horitzontal, que va provocar 33 sancions. Tanmateix, es va sancionar dos conductors per avançaments indeguts, dos per no

