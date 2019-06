La societat havia presentat una demanda contra la comissió tècnica d'urbanisme que va ser rebutjada per silenci administratiu

Actualitzada 05/06/2019 a les 17:59

Redacció Andorra la Vella

La secció administrativa de la Batllia ha admès a tràmit la demanda presentada per Lleure 3D, la societat del projecte del casino de Barrière, contra la Comissió Tècnica d'Urbanisme, el Govern i el comú d'Andorra la Vella per la modificació del Pla d'Urbanisme de la capital en aspectes que afecten l'edificació prevista per Jocs, S. A per fer el complex de lleure a Prat de la Creu. L'acció judicial de Lleure 3D arriba després de la decisió de refús per silenci administratiu del recurs presentat el 8 de febrer del 2019 contra els canvis de les normatives urbanístiques inclosos a l'article 145 bis.

Les modificacions aprovades per la corporació de la capital i pel Govern feien referència a la volumetria de les construccions i a l'alçada que poden assolir els edificis tenint en compte l'amplada dels carrers que l'envolten. Lleure 3D rebutjava aquests canvis perquè entenia que el projecte que Jocs, S.A va dissenyar per concòrrer al concurs del casino no s'ajustava a la normativa urbanística tal com estava fixada al moment de presentar la proposta del complex.