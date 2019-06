El PS reclama saber el cost de la participació a la Biennal de Venècia

La consellera general Susanna Vela ha presentat un escrit a Sindicatura on sol·licita que el Govern esclareixi totes les despeses que s'han fet des de les arques públiques per a l'esdeveniment artístic

Shangti segueix camí Una imatge del pavelló d'Andorra a la Biennal de Venècia. SFG

Actualitzada 05/06/2019 a les 18:17

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata (Ps) vol que el Govern aclareixi les despeses que ha suposat a les arques públiques la participació d'Andorra a la Biennal de Venècia. Segons han fet saber el partit a través d'un comunicat, la consellera general Susanna Vela ha tramitat avui un escrit a Sindicatura on formula diverses preguntes per tal d'esclarir el cost real d'aquesta participació. En el text, Vela sol·licita saber "quins són els conceptes que no han estat adjudicats i els imports d'aquests", el nombre de professionals que es van desplaçar a la ciutat italiana i els dies que van estar instal·lats, així com l'import desglossat per conceptes de les despeses de desplaçament, les dietes aplicades i el cost que ha suposat "l'atenció protocol·laria i de representació".

Segons l'escrit de Vela, el Govern va fer públiques les adjudicacions vinculades a la Biennal d'art, celebrada del 26 d'abril al 12 de maig, amb una xifra que quasi ascendia a 100.000 euros però no detallava altres despeses més concretes. El partit destaca algunes de les adjudicacions publicades com el muntatge de l'obra (10.589,60 euros), l'allotjament dels professionals i la delegació andorrana (34.730 euros), la realització dels audiovisuals i les fotografies (8.412,25 euros), la gestió de serveis (30.500 euros) o el disseny i la producció dels elements gràfics de comunicació i promoció (15.346,95 euros).