L'acte també ha servit per nomenar Sílvia Ferrer com a secretària de Sindicatura i els membres de les comissions permanents i territorials

Quatre nous consellers generals juren els càrrecs Fotografia dels consellers generals, la Sindicatura i el cap de Govern Fernando Galindo

Actualitzada 04/06/2019 a les 19:29

Redacció Andorra la Vella

Quatre nous consellers generals han jurat avui els càrrecs durant la primera sessió del Consell General. Berna Coma, Joan Carles Ramos i Justo Ruiz, per la part demòcrata, i Eva López per la liberal s'han trobat a la Casa de la Vall per assumir les noves funcions. La sessió també ha servit per designar Sílvia Ferrer com a secretaria de la Sindicatura, amb 17 vots a favor i 11 en blanc, després que Ferran Costa renunciés al càrrec per assumir la presidència del grup parlamentari liberal arran que Jordi Gallardo fos nomenat ministre de Presidència, Economia i Empresa. Costa també formarà part de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), juntament amb Roger Padreny, Sandra Codina i Joan Carles Camp. Tanmateix, la primera sessió del Consell General ha aprovat la comissió permanent, formada per Justo Ruiz, Jordi Font i Eva López, i la territorial, amb Maria Martisella, Rosa Gili i Carine Montaner. Els representants de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (Apce) seran Mònica Bonell i Pere López mentre Josep Majoral i Eva López ho faran com a suplents.