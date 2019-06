Quatre joves van ser reconeguts ahir amb el premi de civisme per a la joventut que atorga l’Associació de Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Orde Nacional del Mèrit francès en un acte que va comptar amb la participació de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. En la categoria individual, el guanyador va ser Biel Coll, qui va ser premiat per la seva tasca recollint aliments i altres articles per a animals abandonats. D’altra banda, en la categoria col·lectiva van ser premiats altres tres joves per fer tasques d’acompanyament a companys de classe amb dificultats. D’un costat,