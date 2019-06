El polític lauredià creu que hi va haver un pacte encobert fins a la composició de Sindicatura i afirma que el PS mai va poder somiar d’obtenir el seu suport a la investidura

A Pintat no li preocupa no formar part del Govern perquè defensa que l’electorat va decidir que Espot governés en minoria i busqués el consens. També considera que és molt important guanyar-se la confiança i assegura que el tripartit no ho ha fet. Finalment, destaca que definir el model de país hauria de ser una prioritat.



Quin serà el paper de terceravia aquesta legislatura?

Serà constructiu i en clau d’Estat. L’anterior legislatura ja vam demostrar la nostra capacitat per contribuir i aportar solucions, i serà la mateixa línia la que mantindrem.



Com valora el pacte de Govern que s’ha signat?

Hem vist com en