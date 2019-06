L’empresari ha mantingut converses per a una possible participació en l’esquí de fons, el ràfting i la creació d’una escola i un centre de randonée a la cota 2.500

Joan Viladomat ha iniciat converses amb el comú de Sant Julià per tractar la possible entrada a Naturlandia. L’empresari no pretén una adquisició global del parc, però s’ha mostrat interessat en dues de les activitats que hi ha i també ha proposat la possibilitat de crear un nou espai. Les dues activitats en què podria entrar serien l’esquí de fons i el ràfting. Aquesta última no es troba en funcionament, però sí que s’han fet ja proves i Viladomat, segons fonts properes al cas, té vincles amb alguna empresa espanyola especialista en aquesta activitat.

La joia de la corona de l’acord,