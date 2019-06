Un home begut colpeja la gerent d'un restaurant d'Encamp

El resident es trobava en roba interior molestant la resta de clients del local, en estat etílic, agressiu i negant-se a abandonar el local

La policia va detenir el passat dilluns a Encamp un home resident que va donar un cop de puny a la cara de la gerent d'un restaurant de la parròquia. Els agents van ser requerits a l'establiment perquè un home de 36 anys es trobava en roba interior molestant la resta de clients del local, en estat etílic, agressiu i negant-se a abandonar el local. En quant van realitzar-li l'escorcoll de seguretat van trobar que portava 15,5 grams de marihuana, segons explica la policia. Dimecres passat els agents van detenir un home resident per trobar-se en possessió d'un ganivet automàtic amb una fulla de 9,5 cm. La policia va ser requerida a dos quarts de dues de la matinada a Escaldes-Engordany perquè un home de 19 anys, en un fort estat d'embriaguesa, estava causant danys a un vehicle estacionat a l'exterior de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Unes hores abans, van detenir a la mateixa parròquia una dona no resident per envestir una altra amb el vehicle arran d'una disputa de caire econòmic. La dona, de 49 anys, va envestir tres vegades amb el seu cotxe a la víctima, que es trobava conduint un quad, fet que li va provocar una contusió al peu. En quant la policia va escorcollar-li el vehicle, se li van comissar 6,9 grams de marihuana.

Quant a la seguretat del trànsit, els agents van detenir dilluns passat un home resident de 18 anys per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar en un control rutinari. Tanmateix, la matinada de dissabte, la policia va detenir en un control rutinari un home resident de 23 anys amb una taxa d'alcohol de 1,49 grams per litre de sang, donant positiu també a la prova de control de tòxics salivar. Una hora més tard, un home resident de 20 anys va donar positiu al control d'alcoholèmia amb una taxa de 1,09 grams per litre de sang.





