Quatre propostes per als sistemes antiterroristes de Meritxell i Carlemany

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va manifestar que hi ha quatre propostes per als dispositius antiterroristes per a les avingudes Meritxell i Carlemany. “Ara s’està treballant en els informes per a l’adjudicació”, va explicar la cònsol escaldenca en declaracions al Diari. “En els propers dies es parlarà amb el comú d’Andorra la Vella per fer les valoracions oportunes de quina és la proposta que s’adequa millor”, va explicar Marín, que també es reunirà properament amb el servei de policia i el ministeri de l’Interior per tractar el mateix assumpte. Tot i que encara no hi ha cap timing definit,