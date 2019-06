En el marc de la setmana del medi ambient es duran a terme activitats dirigides a la sensibilització envers la contaminació de l'aire

Medi Ambient prepara una campanya per reduir plàstics als supermercats Presentació de les accions emmarcades en la Setmana del Medi Ambient Govern d'Andorra

Actualitzada 03/06/2019 a les 17:52

Redacció Andorra la Vella

En el marc de la setmana del medi ambient, el Ministeri ha presentat avui diferents accions i activitats envers la contaminació, entre elles una campanya amb els supermercats per reduir l'ús de plàstics. Aquest any l’acció global establerta per les Nacions Unides està dirigida a la sensibilització sobre la contaminació de l'aire sota el lema "Combatre la contaminació de l'aire". Entre les accions programades es troba el 14è concurs d'iniciatives ambientals, una taula rodona que debatrà entorn els objectius de desenvolupament sostenible a les empreses, visites escolars a les diferents depuradores del Principat o la presentació de la nova web d'Andorra Sostenible, www.sostenibilitat.ad, una pàgina que recull informació sobre els objectius de desenvolupament sostenible que es marca el país.

La setmana clourà amb el 9è Fòrum Escola Verda, on s'exposaran els diversos projectes que, durant el curs escolar, els 21 centres educatius han dut a terme en el marc del programa Escola Verda.