La localitat ultima l’edifici on viuran a partir de l’estiu els quinze nou veïns en un projecte que s’ha batejat com la Casa dels Cims

La localitat fronterera de l’Hospitalet té ara poc més de noranta habitants. Abans que comenci el proper curs escolar el poble veurà incrementada la població en un 16%. I ho farà per l’arribada de sis mares solteres i nou infants que s’instal·laran en la que s’ha anomenat la Casa dels Cims. L’Hospitalet, un clar exemple del que s’ha conegut com a desertificació rural, ha perdut més de la meitat de la població que tenia fa trenta anys. Ara, després de cinc anys de l’inici del projecte de la Casa dels Cims, tot està preparat per rebre els nous habitants del