La Festa de la Joventut atreu gairebé 300 adolescents de tot el país al Parc Central d’Andorra la Vella, si bé l’activitat ‘estrella’ d’aquesta quinzena edició van ser les dues festes de nit en què van participar unes 3.000 persones.

Exhibició de DJ, tallers de parkour, classes de grafiti i una gimcana. El Parc Central d’Andorra la Vella es va convertir ahir en l’epicentre de l’oci i la diversió dels joves del país gràcies a les activitats de la quinzena edició de la Festa de la Joventut. Alguns, com el Miquel, s’hi van apropar atrets pels inflables que s’hi van instal·lar i altres, com el Joan, ho van fer pel bon ambient i la música que va amenitzar la tarda de dissabte. “Vinc cada any i sempre hi ha molta gent per tot el Parc Central”, va comentar el Jordi,