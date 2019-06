Les mancances a l’escorxador suposen un risc per als treballadors i falta confort per als animals a l’hora

de ser sacrificats

L’escorxador nacional presenta perill de contaminacions no de-sitjades de la carn degut a les greus mancances d’una infraestructura que es va inaugurar l’any 1999. Les mancances de la instal·lació posen en perill la seguretat dels operaris i provoquen que els animals que han de ser sacrificats no ho siguin en les millors condicions de confort. Ho asse-nyala l’informe sobre l’estat actual de la infraestructura inclòs en el plec de bases del projecte per a la reforma i millora de l’escorxador que ja es troba en licitació.

Segons s’indica en el plec de bases, la reforma i les millores a realitzar a