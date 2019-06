Terceravia es presentarà a les pròximes eleccions comunals del mes de desembre. Així ho assegura el líder de la encara plataforma política, Josep Pintat, que ja treballa amb els consellers generals de la formació i amb els comitès parroquials per definir els estatuts i esdevenir un partit. “Dijous al vespre vam celebrar una reunió per començar a definir el nostre projecte, i sí que ens hi volem presentar”, comenta. “De fet, ens hem anat reunint de manera regular però és ara quan estem definint els estatuts de terceravia amb els comitès parroquials per afrontar el repte de participar en les