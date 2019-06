El servei d’autobús parroquial del comú d’Ordino té a partir d’avui un cost de 20 cèntims per trajecte. La iniciativa forma part del nou Pla estratègic de transport parroquial i té com a objectiu final que els ordinencs i la resta de ciutadans del país i turistes “deixin de banda el cotxe” per moure’s per la parròquia. Ho va afirmar ahir el conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització de la parròquia, Xavier Herver. El trajecte unirà el poble d’Ordino fins al Serrat, i també des del coll d’Ordino fins a l’hotel Babot.

A partir de l’1 de juliol, i durant tot