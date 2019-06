Confirmada la presó de cinc i tres anys i mig per al pare i la mare de Nadia

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-nya (TSJC) ha confirmat la sentència de l'Audiència de Lleida que va condemnar a cinc anys de presó i a pagar una multa de 3.000 euros el pare de la menor Nadia, Fernando Blanco, per un delicte d’estafa continuada i agreujada per utilitzar la malaltia de la seva filla, afectada de tricotiodistròfia, com a engany per aconseguir diners de tercers en concepte de donacions, i a la mare, Marga Garau, a tres anys i sis mesos i a pagar una multa de 2.400 euros. La sentència del TSJC anul·la