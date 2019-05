Sant Julià farà una reunió de poble el 2 de juliol per presentar la tirolina

El comú entén que aquest projecte i el ràfting dinamitzaran la vida i els comerços lauredians

El cònsol major lauredià, Josep Miquel Vila, organitzarà el 2 de juliol una reunió de poble per explicar el projecte de la tirolina a tots els ciutadans de la parròquia, tot i que no es descarta avançar-la uns dies per evitar coincidir amb l’inici de vacances. En principi es farà al Centre de Congressos però tampoc està tancat. Des de la corporació s’afirma que malgrat les reiterades demandes que s’han fet des de la minoria, per part d’alguns consellers de la mateixa majoria i de la plataforma que es va presentar dimecres passat, Desperta Laurèdia, la idea del cònsol sempre