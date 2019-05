Setze de les incorporacions aniran a diferents àrees d’Estadística, mentre que una dotzena treballaran en departaments d’Afers Social

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra recull la convocatòria de trenta-tres edictes diferents per a nous funcionaris. La part fonamental es concentra en el departament d’Estadística, amb una setzena d’incorporacions, mentre que a Afers Socials n’hi ha dotze. Les altres cinc places corresponen a un operador telefònic per a bombers, un interí per al pla contra la drogodependència, un tècnic en medi ambient i dos administratius per a Tributs. Els edictes venen ja firmats per la liberal Judith Pallarés com a responsable de Funció Pública i Reforma de l’Administració.

Bona part dels edictes corresponen a llocs de treball que ja estan

