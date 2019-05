Actua impulsa la col·laboració amb els emprenedors russos a Moscou

L’Skolkovo de Moscou, un dels ecosistemes d’emprenedoria i innovació més grans del món, i Actua Innovació estan col·laborant perquè els emprenedors dels dos països puguin treballar conjuntament. Ahir, aprofitant la invitació russa a l’Start-up Village 2019, el director de l’entitat andorrana, Marc Pons, va mantenir una reunió amb el seu homòleg a l’Skolkovo Center, Pekka Antero, per aprofundir en aquest acord i explorar noves vies de col·laboració. L’organització de l’esdeveniment va facilitar un estand a Actua on es van presentar les oportunitats de negoci a Andorra. Per l’Start-up Village 2019 han passat uns 10.000 visitants.