Unicef demana permisos de maternitat d'un any

La petició, que es basa en la disminució de la taxa de natalitat, també sol·licita remuneracions salarials d'entre el 67 i 80%, horaris flexibles, incentius per fills i guarderies gratuïtes

Actualitzada 30/05/2019 a les 13:17

Redacció Andorra la Vella

Unicef Andorra i el Centre de Recerca Sociològica (Cres) han fet públiques les dades de la web Observatori de la Infància. Aquests indicadors sobre el benestar infantil han recollit que els naixements al país han disminuït un 38% en una dècada, i la taxa de fecunditat és de l'1 "quan es considera que per reemplaçar les generacions per creixement vegetatiu cal un índex del 2,1", xifra que es troba per sota de la mitjana europea. Per això, Unicef demana prendre mesures com l'increment dels permisos de maternitat i paternitat fins a dotze mesos amb remuneracions salarials d'entre el 67 i el 80% i sense distingir entre mare i pare, horaris flexibles per facilitar la conciliació, incentius pels fills i guarderies gratuïtes o subvencionades, entre d'altres.

L'informe destaca una millora en l'educació i l'escolarització dels nens però també fa incís en els indicadors sobre menors víctimes de violència en l'àmbit familiar (14), adolescents víctimes de violència psíquica o física en l'àmbit escolar (8) i sobre els menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual (12), sent aquesta última xifra l'única dada que ha crescut respecte al 2017.

#2 Josep B

(30/05/19 18:01)



#1 Reemplaçats

(30/05/19 17:06)